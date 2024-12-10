Ледяхов: костяк «Спартака» — иностранцы, это не очень хорошо для российского футбола

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался об игре красно-белых в последних матчах текущего сезона РПЛ.

«Можно смотреть на успехи «Спартака» в последних матчах, но основной костяк команды — иностранцы. А россияне в глухом запасе, и их близко нет на замену. Тот же Зиньковский, Зобнин, Хлусевич и остальные. В прошлые сезоны именно они были ведущими футболистами клуба, а сейчас они в запасе. Это не очень хорошо для российского футбола», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что «Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице РПЛ.