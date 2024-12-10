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Спортдиректор «Ростова» Рыскин: по своему уровню Осипенко мог бы играть в «Ювентусе»

Спортдиректор «Ростова» Рыскин: по своему уровню Осипенко мог бы играть в «Ювентусе»
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал слова тренера сборной России по футболу Николая Писарева, который заявил, что защитник жёлто-синих Максим Осипенко подошёл бы туринскому «Ювентусу».

«Слова Николая Писарева, что Осипенко мог бы играть в «Ювентусе»? Уважаемый специалист имеет право на своё мнение, как и любой другой болельщик. Но в нынешнее время, думаю, это маловероятно. По своему уровню Осипенко, безусловно, мог бы там играть», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

Осипенко 30 лет, за «Ростов» центральный защитник выступает с 2020-го. В нынешнем сезоне Максим провёл 23 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт российского футболиста с «Ростовом» рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Осипенко в € 5 млн.

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