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Алексис Дуарте: семья помогла пережить самый тяжёлый период в «Спартаке»

Алексис Дуарте: семья помогла пережить самый тяжёлый период в «Спартаке»
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Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, как справился со сложным периодом в составе московского клуба.

— Уже восстановившись, ты долгое время не покидал скамейку запасных. Это был самый тяжёлый период в «Спартаке»?
— Да, это точно. Всем футболистам хочется играть. И очень тяжело не иметь возможности даже полноценно тренироваться. Ничего не поделать, такие вещи случаются в футболе.

— Депрессия не накатывала?
— Было непросто. Но в тот момент мне очень помогла поддержка семьи. Присутствие рядом жены и ребёнка придавало мне сил. В том числе благодаря им я качественно и относительно быстро восстановился, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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