«Надеюсь, внёс вклад». Дуарте — о победах «Спартака» во всех матчах РПЛ с его участием

Защитник «Спратака» Алексис Дуарте прокомментировал улучшение результатов московской команды. По его мнению, красно-белые вышли на новый уровень интенсивности. Парагваец выразил надежду, что также внёс свой вклад в успешную серию «Спартака».

— С Дуарте на поле «Спартак» выиграл семь матчей чемпионата из семи. Совпадение?

— Даже не знаю, что сказать на это (улыбается). Но, как я уже говорил, вся команда набрала отличную форму и вышла на высокий уровень интенсивности. Это отразилось на результатах. Надеюсь, что я тоже внёс вклад в эту серию, — сказал Алексис Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.