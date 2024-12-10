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Защитник «Спартака» Дуарте сравнил Станковича и Абаскаля

Защитник «Спартака» Дуарте сравнил Станковича и Абаскаля
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Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте сравнил бывшего тренера команды Гильермо Абаскаля с нынешним наставником красно-белых Деяном Станковичем. Футболист заявил, что каждый специалист по-своему уникален. При этом оба они являются эмоциональными тренерами.

— Можешь сравнить Абаскаля и Станковича как тренеров и людей?
— Каждый тренер по-своему уникален.

— А кто более эмоциональный?
— Оба в равной степени.

— Деян часто общается с тобой?
— Постоянно. С ним можно поговорить на любые темы, не только о футболе. Но и профессиональные нюансы он тоже подробно объясняет, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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