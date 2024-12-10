Игорь Ледяхов: спортивным директором «Спартака» должен быть россиянин

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что новым спортивным директором красно-белых должен быть россиянин.

«Видимо, в «Спартаке» верят больше в иностранцев, чем в своих на должность спортивного директора. Поэтому и не рассматривают. Но как иностранцы могут разбираться в российских игроках? Я считаю, что в данном случае, когда мы не участвуем в еврокубках, спортивным директором должен быть россиянин. При финансовых возможностях «Спартака» клуб без спортивного директора может осуществлять трансферы вне России. А внутри нужен специалист, который разбирается в российских футболистах. Нужно больше обращать внимание на академию и молодёжь», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.