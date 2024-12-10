Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Кривцова: Никита должен больше играть, его нужно использовать на правильной позиции

Агент Кривцова: Никита должен больше играть, его нужно использовать на правильной позиции
Комментарии

Футбольный агент Младен Гргич, представляющий интересы 22-летнего атакующего полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, подвёл итоги первой части сезона для своего клиента.

«Я не судья и не могу выставлять оценки. Никита должен больше играть, его нужно использовать на правильной позиции. Но «Краснодар» — хороший клуб с сильным тренером. У Кривцова всё нормально, не могу сказать ничего плохого», — приводит слова Гргича «РБ Спорт».

Кривцову 22 года, он является выпускником футбольной школы «Салют» в Дзержинске. 15 августа 2021 года Никита перешёл в «Краснодар». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 22 матчах «быков» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
Эксклюзив
Кордоба: в турнирной таблице большая плотность, «Краснодар» должен бороться против всех
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android