Агент Кривцова: Никита должен больше играть, его нужно использовать на правильной позиции

Футбольный агент Младен Гргич, представляющий интересы 22-летнего атакующего полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, подвёл итоги первой части сезона для своего клиента.

«Я не судья и не могу выставлять оценки. Никита должен больше играть, его нужно использовать на правильной позиции. Но «Краснодар» — хороший клуб с сильным тренером. У Кривцова всё нормально, не могу сказать ничего плохого», — приводит слова Гргича «РБ Спорт».

Кривцову 22 года, он является выпускником футбольной школы «Салют» в Дзержинске. 15 августа 2021 года Никита перешёл в «Краснодар». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 22 матчах «быков» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.