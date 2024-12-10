Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев близок к переходу в «Зенит» на правах свободного агента летом следующего года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Стороны должны подписать контракт в ближайшее время, сейчас они обсуждают детали. Сам игрок очень заинтересован в переходе и уверен, что сможет побороться за место в основе», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее сообщалось, что сине-бело-голубые хотят выкупить 24-летнего игрока в зимнее трансферное окно. О переговорах между сторонами информировал журналист и инсайдер Иван Карпов. В нынешнем сезоне Лечи провёл 20 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.