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Лечи Садулаев близок к переходу в «Зенит»

Лечи Садулаев близок к переходу в «Зенит»
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Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев близок к переходу в «Зенит» на правах свободного агента летом следующего года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Стороны должны подписать контракт в ближайшее время, сейчас они обсуждают детали. Сам игрок очень заинтересован в переходе и уверен, что сможет побороться за место в основе», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее сообщалось, что сине-бело-голубые хотят выкупить 24-летнего игрока в зимнее трансферное окно. О переговорах между сторонами информировал журналист и инсайдер Иван Карпов. В нынешнем сезоне Лечи провёл 20 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.

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