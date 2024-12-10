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Рустам Ятимов высказался о своей драке во время матча сборной Таджикистана

Рустам Ятимов высказался о своей драке во время матча сборной Таджикистана
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Голкипер «Ростова» и сборной Таджикистана Рустам Ятимов высказался о своей драке во время товарищеского матча национальной команды с Афганистаном (3:1). Ятимов спровоцировал массовую потасовку и был удалён.

«Чуть-чуть неправильно я себя повёл. Это уже история, так скажем. Я для себя сделал выводы. Чуть повёлся на провокацию, испугался, мне в колено попали. Первый и последний раз такое случилось, больше не повторится», — приводит слова Ятимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Рустам Ятимов провёл 10 матчей. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. В составе сборной Таджикистана голкипер принял участие в 46 встречах.

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