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Агент Николсона: кто-то очень не любит Шамара, каждое окно его отправляют из «Спартака»

Агент Николсона: кто-то очень не любит Шамара, каждое окно его отправляют из «Спартака»
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Ненад Портег, являющийся агентом футболиста «Спартака» Шамара Николсона, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.

«Новости о возможном уходе Николсона из «Спартака» — просто слухи. Наверное, некоторые люди очень не любят его. Каждое трансферное окно одно и то же — отправляют его из «Спартака», — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

27-летний Николсон стал игроком «Спартака» в январе 2022 года и выиграл с командой Кубок России. В нынешнем сезоне Шамар провёл 14 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

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