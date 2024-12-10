Стала известна позиция «Манчестер Юнайтед» по будущему Рашфорда

«Манчестер Юнайтед» готов продать воспитанника своей академии, нападающего Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, «дьяволы» открыты для предложений по Маркусу уже этой зимой, а планируют продать футболиста максимум к следующему лету. Отмечается, что при помощи расставания с Рашфордом «Манчестер Юнайтед» сэкономит на его зарплате, что позволит манкунианскому клубу без проблем вписаться в правила финансового фэйр-плей.

В нынешнем сезоне 27-летний универсальный нападающий провёл 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Маркуса в € 60 млн.