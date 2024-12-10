Экс-тренер «Ахмата» Ледяхов назвал сложным нынешнее положение команды

Бывший тренер грозненского «Ахмата» Игорь Ледяхов высказался о текущем положении команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После 18 сыгранных туров «Ахмат» с 13 очками идёт на 15-м месте.

«У «Ахмата» очень сложное положение, но команда выиграла последний матч, сократив отрыв до команд, которые находятся в зоне переходных игр. Думаю, «Ахмат» при правильном подходе и селекции выправит ситуацию и поборется за место в зоне стыков», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В матче 19-го тура РПЛ, который состоится 2 марта 2025 года, «Ахмат» сыграет с казанским «Рубином».