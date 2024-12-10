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«Пари НН» опубликовал свой график на время зимнего перерыва в РПЛ

«Пари НН» опубликовал свой график на время зимнего перерыва в РПЛ
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Пресс-служба «Пари Нижний Новгород» опубликовала расписание команды на время зимней паузы в Российской Премьер-Лиге.

«После игры со «Спартаком» наша команда ушла на перерыв. Но уже 10 января футболисты выйдут из отпуска и пройдут медицинское обследование в Москве. Затем запланировано три сбора в Турции:

Первый сбор (13.01 – 25.01) – Анталия. 2 контрольных матча.

Второй сбор (29.01 – 9.02) – Анталия. 5 контрольных матчей.

Третий сбор (13.02 – 23.02) – Анталия. 6 контрольных матчей», — говорится в заявлении в телеграм-канале.

Также сообщается, что соперники по контрольным матчам будут объявлены позже.

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