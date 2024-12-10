Защитник «Спартака» Дуарте: в России бывает очень холодно, но я уже смирился с этим

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте высказался о холодном климате в России. Он признался, что уже смирился со снежными зимами и местными морозами.

«Иногда здесь бывает очень холодно, но я уже смирился с этим. Привык к зиме и снегу. У меня в гардеробе достаточно тёплых вещей — всё же не первый год в России», — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Дуарте пополнил состав «Спартака» в 2023 году. По итогам 18 игр московская команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар». На втором месте находится «Зенит».