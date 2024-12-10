Стало известно, где махачкалинское «Динамо» проведёт зимние сборы

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» сообщила, где и когда команда проведёт зимние тренировочные сборы. Подопечные Хасанби Биджиева планирует отправиться в Турцию.

«Динамо» начнёт подготовку ко второй части сезона 6 января в Махачкале. Недельный втягивающий сбор продлится до 13 января. В этот день команда отправится в Анталью. Всего у «Динамо» запланировано три тренировочных сбора в Турции. На каждом из них команда проведёт по несколько контрольных матчей. Зимние сборы команды завершатся 21 февраля», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо» Махачкала, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» завершило на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства «Динамо» сыграет с московским «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится 2 марта 2025 года.