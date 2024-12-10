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Гендиректор «Динамо» Москва перечислил лучшие матчи команды в первой части сезона

Гендиректор «Динамо» Москва перечислил лучшие матчи команды в первой части сезона
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о результатах команды в первой части нынешнего сезона, а также перечислил хорошие матчи в исполнении бело-голубых.

«Результаты нужно улучшать. Наверное, не было такого матча, чтобы на протяжении всего времени шла игра с высокой интенсивностью и на высоком уровне. Но хорошие матчи были — например, с «Краснодаром» (0:1), мы его проиграли, но имели преимущество в большей части игры. Неплохой матч был с «Локомотивом» (1:0, 4:3 по пенальти) в Кубке России, там тоже было преимущество у нашей команды. Также хорошей получилась заключительная игра года с «Химками» (4:1). Ещё отмечу игру с «Крыльями Советов» (5:1) (в Кубке России), когда мы молодёжью обыграли соперника», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Лички набрала 35 очков в 18 матчах. В нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России бело-голубые находятся на стадии 1/2 финала Пути РПЛ, где сыграют с ЦСКА. Первая встреча в рамках двухматчевого противостояния состоится 12 марта 2025 года. Ответная игра пройдёт 16 апреля.

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