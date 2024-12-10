Антон Бобёр: нельзя сказать, что «Зенит» проиграл последние два матча ещё до их начала

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в последних матчах Российской Премьер-Лиги перед зимним перерывом. Напомним, сине-бело-голубые уступили самарским «Крыльям Советов» (2:3) и тольяттинскому «Акрону» (1:2).

«К сожалению, не смотрел игру «Зенит» — «Акрон». Но могу сказать, что в матче с «Зенитом» «Крыльям Советов» помогли положительные эмоции от победы над «Ахматом», а также сработал план игры от обороны с контратаками.

Я уверен, что «Акрон» играл по той же схеме. Нельзя сказать, что питерская команда проиграла эти матчи ещё до их начала — питерцы настраивались на игры, ведь борются за лидерство в РПЛ. Просто так сложились игры, что «Зенит» не реализовал те моменты, которые создал, а также плохо сыграл в обороне», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.