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Защитник «Спартака» Алексис Дуарте высказался о критике в свой адрес

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте высказался о критике в свой адрес
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Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте высказался о критике в свой адрес. Напомним, на старте своего российского этапа карьеры футболист допустил несколько ошибок, за которые подвергся критике болельщиков и экспертов.

— Когда ты только начинал в «Спартаке», тебя много критиковали. Долетали отголоски?
— Я не люблю читать отзывы. Но, так или иначе, в каком-то виде такие вещи до тебя доходят. Всё, что я мог сделать в той ситуации, это ещё больше работать. Мне нужно было время, чтобы адаптироваться в новой стране и команде. Слава богу, что мне это удалось достаточно быстро. Я сумел изменить ситуацию», — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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