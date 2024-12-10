Защитник «Спартака» Алексис Дуарте высказался о критике в свой адрес

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте высказался о критике в свой адрес. Напомним, на старте своего российского этапа карьеры футболист допустил несколько ошибок, за которые подвергся критике болельщиков и экспертов.

— Когда ты только начинал в «Спартаке», тебя много критиковали. Долетали отголоски?

— Я не люблю читать отзывы. Но, так или иначе, в каком-то виде такие вещи до тебя доходят. Всё, что я мог сделать в той ситуации, это ещё больше работать. Мне нужно было время, чтобы адаптироваться в новой стране и команде. Слава богу, что мне это удалось достаточно быстро. Я сумел изменить ситуацию», — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.