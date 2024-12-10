«Динамо» объявило о продлении контракта с Николасом Маричалом

Пресс-служба московского «Динамо» в своём телеграм-канале объявила о продлении контракта с уругвайским защитником Николасом Маричалом. Новое соглашение рассчитано до 2029 года. Предыдущее соглашение истекало летом 2027 года.

Николас Маричал перешёл в московское «Динамо» в августе 2022 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний уругваец провёл 15 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Также на счету защитника семь игр в Фонбет Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Лички набрала 35 очков в 18 матчах.