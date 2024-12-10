Черышев — о Соболеве в «Зените»: Рауль тоже однажды не забивал за «Реал» четыре месяца

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о ситуации Александра Соболева в «Зените». Форвард перебрался в Санкт-Петербург из «Спартака» прошлым летом. За первую часть сезона он не сделал ни одного результативного действия в Российской Премьер-Лиге. Черышев привёл в пример легендарного экс-нападающего «Реала» Рауля, который в своё время тоже не мог забить в Ла Лиге четыре месяца.

«Рауль как-то не мог забить за «Реал» в чемпионате Испании четыре месяца. И это в «Реале»! Бывает такое, что мяч просто не идёт в ворота. Ну просто не фарт. Тут тебя судьба проверяет на прочность. Сломаешься — слетишь и сядешь на банку. Соболеву нужно время. Пускай он продолжает работать, пускай старается. Гол к нему обязательно придёт», — приводит слова Черышева Metaratings.