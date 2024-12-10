Гафин ответил, может ли Александр Мостовой стать частью тренерского штаба Лички в «Динамо»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, может ли бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой стать частью тренерского штаба главного тренера бело-голубых Марцела Лички. Ранее Мостовой проходил стажировку в московском «Динамо».

«В нашей жизни ничего нельзя исключать», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

8 декабря «Динамо» встречалось с «Химками» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Бело-голубые одержали победу — 4:1. После первой части сезона-2024/2025 «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.