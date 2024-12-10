Ромащенко: Садулаев заслужил переход в «Зенит», ему нужно сделать следующий шаг

Бывший главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался о возможном переходе полузащитника грозненской команды Лечи Садулаева в санкт-петербургский «Зенит». Ранее «Чемпионат» сообщал, что Лечи станет игроком сине-бело-голубых следующим летом.

«Садулаев заслужил переход в «Зенит» своим футболом, отношением к тренировкам, самоотдачей в играх. Он дошёл до уровня, когда нужно сделать следующий шаг. Если Лечи перейдёт в «Зенит», это будет правильным решением. В этой команде он сможет раскрыть свой потенциал ещё больше, точно не затеряется там», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.