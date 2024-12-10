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Ромащенко: Садулаеву не понадобится много времени в «Зените», он сильнее Педро и Артура

Ромащенко: Садулаеву не понадобится много времени в «Зените», он сильнее Педро и Артура
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Бывший главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался по поводу возможного перехода полузащитника грозненцев Лечи Садулаева в «Зенит». Ранее «Чемпионат» сообщил, что футболист близок к переходу в «Зенит» на правах свободного агента летом следующего года.

«Любому игроку нужно время для адаптации. И Лечи в «Зените» оно тоже понадобится, но не так много. Он россиянин, никуда ведь не уезжает. К тому же хорошо знает «Зенит», знает игроков и их уровень. И самое важное, что Садулаев очень уверен в себе. Это ему поможет влиться в команду. Не с места в карьер, но как можно быстрее. В «Зените» на этой позиции играют Педро и Артур — Лечи сильнее.

Садулаев — игрок, полностью проходящий стилю «Зенита». Он может играть и оттянутого нападающего, и с краю. У него дриблинг, способность обыграть, скорость, завершение. В «Зените» у Лечи будут партнёры другого класса. Это тоже будет только в плюс. Такое решение будет очень правильным, и главное, что оно будет своевременным», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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