Лечи Садулаев отреагировал на новость об интересе «Зенита»

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев отреагировал на информацию об интересе со стороны санкт-петербургского «Зенита». Ранее «Чемпионат» сообщил, что футболист близок к переходу в стан сине-бело-голубых на правах свободного агента летом следующего года.

— Что скажете по поводу информации об интересе к вам со стороны «Зенита»?

— Узнал про это из интернета. Я сейчас полностью сосредоточен на игре за свою команду, — приводит слова Садулаева «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что сине-бело-голубые хотят выкупить 24-летнего игрока в зимнее трансферное окно. О переговорах между сторонами информировал журналист и инсайдер Иван Карпов. В нынешнем сезоне Лечи провёл 20 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.