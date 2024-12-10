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Стоимость российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева упала на € 2 млн

Стоимость российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева упала на € 2 млн
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Интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов, выступающих во французской Лиге 1. Так, свою новую стоимость получил 31-летний российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев.

Ранее рыночная стоимость Кузяева составляла € 8 млн. После обновления она упала на € 2 млн и теперь составляет € 6 млн. Отметим, что теперь Далер входит в тройку самых дорогих футболистов «Гавра».

Напомним, Далер Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Зенитом» летом 2023 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл за французский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

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