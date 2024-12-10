Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Гладилин: Соболев не нашёл себя в «Зените» — его будущее там призрачно

Валерий Гладилин: Соболев не нашёл себя в «Зените» — его будущее там призрачно
Комментарии

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о трансфере экс-форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Разочарование — это не то слово, чтобы описать трансфер Соболева в «Зенит». Правильно шутят, что даже у Лещука есть гол в РПЛ, а у Соболева нет. Для нападающего, который не забивает голы и не попадает в стартовый состав, это очень плохо. Пока Александр не нашёл себя в «Зените» — его будущее там призрачно. Семак верил в него, и сам Соболев хотел играть и забивать, но такая ситуация, что он не показывает результат и «Зенит» играет очень плохо», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Черышев — о Соболеве в «Зените»: Рауль тоже однажды не забивал за «Реал» четыре месяца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android