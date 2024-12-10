Валерий Гладилин: Соболев не нашёл себя в «Зените» — его будущее там призрачно

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о трансфере экс-форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Разочарование — это не то слово, чтобы описать трансфер Соболева в «Зенит». Правильно шутят, что даже у Лещука есть гол в РПЛ, а у Соболева нет. Для нападающего, который не забивает голы и не попадает в стартовый состав, это очень плохо. Пока Александр не нашёл себя в «Зените» — его будущее там призрачно. Семак верил в него, и сам Соболев хотел играть и забивать, но такая ситуация, что он не показывает результат и «Зенит» играет очень плохо», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.