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Защитник «Крыльев Советов» Ороз: сейчас у клуба непростой период

Защитник «Крыльев Советов» Ороз: сейчас у клуба непростой период
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Хорватский футболист самарских «Крыльев Советов» Доминик Ороз назвал непростым период, который переживает команда Игоря Осинькина. Первую часть нынешнего сезона РПЛ «Крылья Советов» завершили на 10-м месте в турнирной таблице.

«Сейчас у нас сложный период, но в нашем коллективе прекрасная атмосфера. Мы станем сильные и справимся с этой ситуацией», — приводит слова Ороза Metaratings.

Орозу 24 года, он выступает на позиции центрального защитника. К «Крыльям Советов» Доминик присоединился в августе этого года, заключил контракт до лета 2027-го. Суммарно за самарскую команду Ороз провёл пять матчей и забил два гола. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс.

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