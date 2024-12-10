Экс-тренер Садулаева Байтиев: Лечи сильнее Кварацхелии — он не пропадёт в Европе

Тренер молодёжной команды «Ахмата» и экс-тренер Лечи Садулаева Иса Байтиев сравнил полузащитника грозненцев с вингером сборной Грузии и итальянского «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

«Думаю, если он перейдёт в «Зенит», то нам всем будет очень приятно, потому что «Зенит» — большой клуб. Я знаю, что Лечи интересуются многие клубы: на меня выходят московские команды, а также есть интерес за границей. Неизвестно, куда он уйдёт, но все мы будем рады, если руководство разрешит ему уйти.

Может, кто-то будет смеяться, но в Грузии сейчас играет Кварацхелия. Я отвечаю, Лечи сильнее него! Я вижу этого парня. Лечи не пропадёт ни в России, ни в Европе. Если эти события закончатся и мы вернёмся в еврокубки, Лечи долго там не застрянет. На данный момент Лечи должен показать себя в «Зените», ведь это топ-клуб. Уже потом шагай дальше и пробивайся там, ведь в Европе — очень интересные футболисты», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.