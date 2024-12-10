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Защитник «Спартака» Дуарте объяснил, почему не общается с журналистами

Защитник «Спартака» Дуарте объяснил, почему не общается с журналистами
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Защитник «Спартака» Алексис Дуарте объяснил, почему обычно не общается с журналистами. Он признался, что делает это только по просьбе пресс-службы московского клуба.

— Выхожу, когда просит пресс-служба. Понимаю, что надо отвечать на вопросы журналистов. Просто я знаю, что жена с ребёнком с нетерпением ждут меня дома, поэтому стараюсь как можно быстрее приехать к ним. Стоит нам расстаться даже на день, я уже начинаю скучать.

— Может, ты просто не любишь журналистов?
— Мне не нравится болтать понапрасну, ха-ха, — сказал Алексис Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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