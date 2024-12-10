«Думаю, что не вернусь в футбол». Нобоа рассказал о своём восстановлении после инфекции

Бывший футболист «Зенита» и ряда других клубов РПЛ Кристиан Нобоа рассказал о состоянии своего здоровья, а также высказался о возможном завершении карьеры.

«Сейчас мне сделали операцию, а первую — полгода назад. У меня была инфекция, сейчас всё чисто. Идёт восстановление. Я не знаю, буду ли играть в футбол. Никуда не спешу.

Меня ждёт моя команда «Эмелек». На данный момент думаю, что не вернусь в футбол, плюс мой контракт закончился. Я пока не задумываюсь об этом. Спокойно восстанавливаюсь, слежу за коленом. После инфекции вернуться на поле — большая проблема. Я иду шаг за шагом», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».

Напомним, Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Последним российским клубом в карьере футболиста пока остаётся «Сочи», который он покинул в 2023 году. Ранее Кристиан играл за такие команды, как «Рубин», московское «Динамо» и «Ростов». В январе 2024 года 39-летний футболист подписал контракт с эквадорским «Эмелеком», но так не провёл ни одного матча за клуб.