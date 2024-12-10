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Алексис Дуарте: этот «Спартак» достойно выступил бы и в Лиге чемпионов

Алексис Дуарте: этот «Спартак» достойно выступил бы и в Лиге чемпионов
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Защитник «Спартака» Алексис Дуарте высказался об отстранении российских команд от еврокубков. Он считает, что красно-белые смогли бы достойно показать себя в новом формате Лиги чемпионов.

— Не угнетает отсутствие еврокубков?
— Всем нам хотелось бы участвовать в европейских турнирах. Надеемся, что в скором времени ситуация изменится, и мы сможем там играть. Лига чемпионов — мечта каждого футболиста.

— Как думаешь, этот «Спартак» был бы конкурентоспособным в переформатированной ЛЧ?
— Думаю, да. У нас собралась хорошая команда. Мне кажется, мы смогли бы достойно выступить, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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