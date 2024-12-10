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Александр Горшков: комфортные условия сыграли с футболистами «Зенита» злую шутку

Александр Горшков: комфортные условия сыграли с футболистами «Зенита» злую шутку
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался об игре сине-бело-голубых в последних матчах Российской Премьер-Лиги перед зимним перерывом. Напомним, подопечные Сергея Семака уступили самарским «Крыльям Советов» (2:3) и тольяттинскому «Акрону» (1:2).

«Концовка РПЛ перед зимней паузой в какой-то степени удивила, но интрига сохранилась. Несмотря на два непредвиденных проигрыша «Зенита», соперники не смогли воспользоваться осечками команды.

Думаю, что два поражения стали для всех неожиданностью и в первую очередь — для футболистов «Зенита». Казалось, что перед зимней паузой у команды два матча, где реально одержать победы, однако не хватило мотивации и сказалось отпускное настроение. На сегодняшний день созданные комфортные условия, возможности и хорошие контракты сыграли с футболистами «Зенита» злую шутку. Это успокаивающий фактор, поэтому даже Семак сказал, что нужны голодные игроки», — приводит слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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