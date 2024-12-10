Наир Тикнизян рассказал, что «Севилья» по-прежнему проявляет к нему интерес

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что испанская «Севилья» всё ещё заинтересована в его услугах. По словам Тикнизяна, эту информацию он получил от своего агента.

«Насколько мне известно, я лично слышал от своего агента, интерес от «Севильи» всё ещё есть. Как далеко это зайдёт, мне на данный момент непонятно, посмотрим», — приводит слов Тикнизяна «Матч ТВ».

Тикнизяну 25 лет, он выступает на позиции левого защитника и полузащитника. В нынешнем сезоне армянский футболист провёл 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока «Локомотива» в € 6,5 млн.