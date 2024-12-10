Бонуччи: был близок к переходу в «Сити», предложение клуба было недалеко от € 100 млн

Бывший итальянский защитник Леонардо Бонуччи рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Сити», а также сообщил, что у него также был шанс перейти в «ПСЖ».

«Я был очень близок к переходу в «Сити» в 2016-м, а также в 2017 году. Маротта сказал мне, что не продаст меня даже за € 100 млн, и предложение, поступившее из Англии, было не так уж далеко от этой цифры, но Аньелли и Маротта остались верны своему слову. На следующий год Гвардиола сказал мне, что он должен продать Мангала и Отаменди, а потом возьмёт меня, но я не мог ждать. Затем был шанс перейти в «ПСЖ». Это были два случая, когда я мог уехать за границу», — приводит слова Бонуччи журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Напомним, большую часть карьеры Бонуччи провёл в «Ювентусе», переход в «Милан» в 2017 году вызвал бурю агрессии в его адрес со стороны фанатов. Последним клубом Бонуччи был турецкий «Фенербахче». Игрок завершил карьеру в конце прошлого сезона.