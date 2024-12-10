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Александр Горшков высказался о возможном переходе Садулаева в «Зенит»

Александр Горшков высказался о возможном переходе Садулаева в «Зенит»
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о возможном переходе полузащитника грозненского «Ахмата» Лечи Садулаева в санкт-петербургский клуб.

«Сложно сказать, будет ли Садулаев получать игровое время в «Зените». Если его главными конкурентами будут футболисты уровня Кассьерры, которые чего-то стоят в финансовом плане и представляют себя как игроки, то его трансфер будет рассматриваться для усиления скамейки. Если он сможет как-то подтверждать это в тренировках и матчах, то всё возможно. Если в это не верить, никогда этого не случится», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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