Гравенберх — о сравнениях с Кроосом: приятно это слышать, Тони — настоящая легенда

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Райан Гравенберх отреагировал на сравнения с экс-футболистом мадридского «Реала» Тони Кроосом.

«Приятно это слышать, Тони Кроос — настоящая легенда футбола. Он добился многого, так что, конечно, подобные сравнения мне приятны», — приводит слова Гравенберха официальный сайт «Ливерпуля».

Райан Гравенберх выступает за «Ливерпуль» с 2023 года. Ранее полузащитник играл за «Аякс» и «Баварию». Тони Кроос завершил профессиональную карьеру футболиста этим летом. Сегодня, 10 декабря, «Ливерпуль» сыграет с испанской «Жироной» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.