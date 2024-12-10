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Гравенберх — о сравнениях с Кроосом: приятно это слышать, Тони — настоящая легенда

Гравенберх — о сравнениях с Кроосом: приятно это слышать, Тони — настоящая легенда
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Райан Гравенберх отреагировал на сравнения с экс-футболистом мадридского «Реала» Тони Кроосом.

«Приятно это слышать, Тони Кроос — настоящая легенда футбола. Он добился многого, так что, конечно, подобные сравнения мне приятны», — приводит слова Гравенберха официальный сайт «Ливерпуля».

Райан Гравенберх выступает за «Ливерпуль» с 2023 года. Ранее полузащитник играл за «Аякс» и «Баварию». Тони Кроос завершил профессиональную карьеру футболиста этим летом. Сегодня, 10 декабря, «Ливерпуль» сыграет с испанской «Жироной» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

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