Валерий Гладилин: уход восьми футболистов «Спартака» зимой — нормальная ситуация

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новость, что в предстоящее зимнее трансферное окно клуб хочет попрощаться с восемью игроками. Речь идёт о вратаре Александре Селихове, защитниках Данииле Хлусевиче и Миенти Абене, полузащитниках Хесусе Медине, Михаиле Игнатове, Антоне Зиньковском, а также о нападающих Виллиане Жозе и Шамаре Николсоне. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«У «Спартака» завершились колебания и пошли победы. Эти колебания были связаны с большой ротацией — почти 25 человек участвовали в матчах РПЛ. Уже в последних пяти турах у команды стабилизировался состав, ведь Станкович определился с основой. Футболисты начали друг друга понимать, особенно — в линии атаки.

Уход восьми футболистов «Спартака» зимой — это нормальная ситуация. Сейчас определился костяк, а те, кого планируют отдавать, — опытные футболисты в расцвете сил. Им неправильно сидеть в запасе и не иметь игровой практики. Все они — хорошие футболисты, которых нужно отдавать в аренду, чтобы набирали кондиции и всё время были в игровой форме», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.