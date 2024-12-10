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Станкович не хочет отпускать Зорина из «Спартака»

Станкович не хочет отпускать Зорина из «Спартака»
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Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы Даниила Зорина из «Спартака», заявил, что главный тренер красно-белых Деян Станкович не хочет отпускать футболиста зимой. Агент заявил, что в ближайшее время встретится с руководством клуба для обсуждения будущего. На данный момент у сторон нет никакой конкретики.

«Пока конкретики никакой сказать не могу. Есть договорённость с руководителем «Спартака» Олегом Малышевым, что после первой части сезона мы должны встретиться и обсудить дальнейшие планы. На следующей неделе. Могу сказать только одно: Деян Станкович не хочет отпускать Зорина. Это — со слов руководства «Спартака», — приводит слова Маньякова «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появлялась информация, что Зорин входит в интересы «Акрона», «Торпедо» и «Пари НН». Речь шла об аренде.

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