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Александр Максименко раскрыл реальный срок своего контракта со «Спартаком»

Александр Максименко раскрыл реальный срок своего контракта со «Спартаком»
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос о своём контракте с московским клубом. Он раскрыл реальный срок соглашения с красно-белыми, а также признался, что пока не ведёт переговоры о пролонгации сотрудничества.

— По одной версии, в трансфермаркте, ваш контракт заканчивается летом 2025-го, по другой, непубличной, — летом 2026-го. Как на самом деле?
— Второе. 2026-й год — правильно.

— Клуб о продлении пока не разговаривал?
—Нет, — приводит слова Максименко «РБ Спорт».

Напомним, Александр Максименко провёл за «Спартак» в этом сезоне 18 матчей, в которых пропустил 14 голов. В 11 встречах ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

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