Александр Максименко раскрыл реальный срок своего контракта со «Спартаком»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос о своём контракте с московским клубом. Он раскрыл реальный срок соглашения с красно-белыми, а также признался, что пока не ведёт переговоры о пролонгации сотрудничества.

— По одной версии, в трансфермаркте, ваш контракт заканчивается летом 2025-го, по другой, непубличной, — летом 2026-го. Как на самом деле?

— Второе. 2026-й год — правильно.

— Клуб о продлении пока не разговаривал?

—Нет, — приводит слова Максименко «РБ Спорт».

Напомним, Александр Максименко провёл за «Спартак» в этом сезоне 18 матчей, в которых пропустил 14 голов. В 11 встречах ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности.