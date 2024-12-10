Игрок «Крыльев Советов» Ороз: в ближайшие пять лет Холанд выиграет «Золотой мяч»

Хорватский футболист самарских «Крыльев Советов» Доминик Ороз высказался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде. Ороз пересекался с норвежским форвардом в Австрии.

— Каким ты запомнил Холанда?

— Он был очень добрым, но неразговорчивым. Думаю, в ближайшие пять лет он выиграет «Золотой мяч». Он выступал за «РБ Зальцбург» совсем недолго, им сразу заинтересовались топ-клубы, и он воспользовался своим шансом. С первого матча в «Боруссии» он творит историю, — приводит слова Ороза Metaratings.

Орозу 24 года, он выступает на позиции центрального защитника. К «Крыльям Советов» Доминик присоединился в августе этого года, заключил контракт до лета 2027-го. Суммарно за самарскую команду Ороз провёл пять матчей и забил два гола. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс.