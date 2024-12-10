Защитник «Спартака» Дуарте: комментарии в соцсетях не читаю — мне их жена пересказывает

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте признался, что не любит читать комментарии болельщиков на своих страницах в соцсетях. Ранее он также заявлял, что старается не обращать внимания на критику.

— Под твоими постами в соцсети много комментариев на русском. Не интересуешься, что пишут?

— Комментарии я тоже не люблю читать. Мне обычно жена пересказывает, что там пишут, ха-ха. Говорит, много тёплых слов. Раз так, я очень рад, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Дуарте пополнил состав «Спартака» в 2023 году. По итогам 18 игр московская команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар». На втором месте находится «Зенит».