Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» станет последним клубом в его тренерской карьере

Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» станет последним клубом в его тренерской карьере
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что больше не будет тренировать другие клубы.

«Я не собираюсь руководить другой командой. Не говорю о долгосрочном будущем, но [на текущий момент] чего я не собираюсь делать, так это уходить из «Манчестер Сити», уезжать в другую страну и заниматься тем же, что и сейчас.

У меня бы не хватило сил… Мысль о том, чтобы начать где-то ещё весь процесс тренировок и так далее… Нет, нет, нет! Может быть, в национальной команде, но это другое», — приводит слова Гвардиолы City Xtra со ссылкой на журналиста Дани Гарсию в соцсети Х (ранее Twitter).

Хосеп Гвардиола занимает должность главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года.

Материалы по теме
Гвардиола рассказал, как на фоне неудач «Манчестер Сити» мотивирует игроков команды

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android