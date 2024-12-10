Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» станет последним клубом в его тренерской карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что больше не будет тренировать другие клубы.

«Я не собираюсь руководить другой командой. Не говорю о долгосрочном будущем, но [на текущий момент] чего я не собираюсь делать, так это уходить из «Манчестер Сити», уезжать в другую страну и заниматься тем же, что и сейчас.

У меня бы не хватило сил… Мысль о том, чтобы начать где-то ещё весь процесс тренировок и так далее… Нет, нет, нет! Может быть, в национальной команде, но это другое», — приводит слова Гвардиолы City Xtra со ссылкой на журналиста Дани Гарсию в соцсети Х (ранее Twitter).

Хосеп Гвардиола занимает должность главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: