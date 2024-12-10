«Шахтёр» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся украинский «Шахтёр» и немецкая «Бавария». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Команды будут играть на стадионе «АуфШальке» (Гельзенкирхен, Германия). Номинальным хозяином встречи считается «Шахтёр», который из-за ситуации на Украине проводит свои домашние матчи за рубежом. Игру будет обслуживать турецкая бригада арбитров, её возглавит Халил Мелер.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

На данный момент «Шахтёр» занимает 26-е место в таблице общего зачёта. «Бавария» идёт на 13-й строчке.

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.