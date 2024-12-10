Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шахтёр» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

«Шахтёр» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся украинский «Шахтёр» и немецкая «Бавария». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды будут играть на стадионе «АуфШальке» (Гельзенкирхен, Германия). Номинальным хозяином встречи считается «Шахтёр», который из-за ситуации на Украине проводит свои домашние матчи за рубежом. Игру будет обслуживать турецкая бригада арбитров, её возглавит Халил Мелер.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

На данный момент «Шахтёр» занимает 26-е место в таблице общего зачёта. «Бавария» идёт на 13-й строчке.

Календарь ЛЧ
Таблица ЛЧ

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Материалы по теме
Сафонов вытащит «ПСЖ», «Шахтёр» получит авоську от «Баварии». Чего ждать от Лиги чемпионов
Сафонов вытащит «ПСЖ», «Шахтёр» получит авоську от «Баварии». Чего ждать от Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android