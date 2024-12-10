Владимир Обухов: нет желания возвращаться в футбол, даже не слежу — поднадоело

Бывший нападающий «Оренбурга» и ряда других российских команд Владимир Обухов, ныне выступающий в медиафутболе, рассказал об отсутствии у него желания возвращаться в профессиональный футбол.

«Пока планов нет, предложений — тоже. Да и желания возвращаться в футбол нет. Сейчас даже не слежу, поднадоело», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Владимир Обухов выступал в составе «Оренбурга» с 2022 по 2024 год. За этот период 32-летний футболист принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и одной результативной передачей.

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