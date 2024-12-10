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«Спартак» не для меня — я армеец». Орещук — о предложении Мирослава Ромащенко

«Спартак» не для меня — я армеец». Орещук — о предложении Мирослава Ромащенко
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Агент Роман Орещук прокомментировал предложение бывшего футболиста и тренера московского «Спартака» Мирослав Ромащенко о назначении его на должность спортивного директора красно-белых.

«Приятно, когда такие люди говорят подобное — значит, оценивают мою работу. Я сотрудничал со штабом Станислава Черчесова с 2015 года. С тех пор мы дружим и общаемся. Я имел отношение к переходу в польскую «Легию». Мы вместе с Мариушом Пекарским помогали это сделать. Приятно, когда вспоминают про меня в таком контексте. Но «Спартак» не для меня — я всё-таки армеец. А так приятно. Спасибо, что вспомнили!» — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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