Алексис Дуарте назвал двух самых техничных футболистов «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте ответил на вопрос, кто является самым техничным футболистом в стане красно-белых.

— Барко — самый техничный игрок «Спартака»?

— Барко и Тео — самые техничные, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Дуарте принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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