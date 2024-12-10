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Ольмо может покинуть «Барселону» бесплатно, если его не зарегистрируют — Mundo Deportivo

Ольмо может покинуть «Барселону» бесплатно, если его не зарегистрируют — Mundo Deportivo
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Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо имеет право покинуть каталонский клуб бесплатно при условии, что сине-гранатовые не смогут зарегистрировать его для выступлений в испанской Примере. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, соответствующий пункт был прописан в контракте испанского футболиста, рассчитанного до 2030 года. На текущий момент Ольмо зарегистрирован до конца 2024 года. Подчёркивается, что минувшим летом полузащитник согласился на переход в «Барселону», зная, что он будет зарегистрирован в Ла Лиге только до конца нынешнего года. Но при этом добавилось условие о праве покинуть клуб, если не произойдёт его дальнейшей регистрации.

Даниэль Ольмо Подробнее
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