«Жирона» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 20:45 мск
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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся испанская «Жирона» и английский «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 20:45 МСК
Жирона
Жирона, Испания
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент английский «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 15 очков за пять матчей. «Жирона» заработала три очка и расположилась на 30-й строчке.
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