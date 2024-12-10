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Защитник «Спартака» Дуарте высказался о соперничестве с «Краснодаром» и «Зенитом» в РПЛ

Защитник «Спартака» Дуарте высказался о соперничестве с «Краснодаром» и «Зенитом» в РПЛ
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Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте ответил на вопрос о соперничестве с «Краснодаром» и «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге.

— Кто из соперников представляется тебе более опасным — «Зенит» или «Краснодар»?
— Обе эти команды находятся на высоком уровне. В России вообще легко ни с кем не бывает. Поэтому выиграть чемпионат будет очень сложно. Но мы готовы к этой борьбе, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место. «Зенит» заработал 39 очков и располагается на второй строчке. «Краснодар» с 39 очками находится на первом месте.

Турнирная таблица РПЛ
Алексис Дуарте Подробнее
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