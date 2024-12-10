Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов — о «Зените»: непросто пять раз подряд становиться чемпионом и держать марку

Колыванов — о «Зените»: непросто пять раз подряд становиться чемпионом и держать марку
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал игру санкт-петербургского «Зенита» в последних матчах в Российской Премьер-Лиге.

«Зенит» начал сезон очень здорово и с хорошим настроем, а потом — потеря очков, как и в прошлом году. Непросто пять раз подряд становиться чемпионом и держать марку. В любом случае класс футболистов «Зенита» превосходит игроков команд, которым они уступили в последних двух матчах. Может быть, уверенность перешла в самоуверенность. Они неплохо играют и создают, но конечного результата не было», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Санкт-петербургская команда набрала 39 очков за 18 матчей.

Материалы по теме
Колыванов: рано сравнивать «Спартак» с «золотой» командой — раньше было больше мужиков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android