Колыванов — о «Зените»: непросто пять раз подряд становиться чемпионом и держать марку

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал игру санкт-петербургского «Зенита» в последних матчах в Российской Премьер-Лиге.

«Зенит» начал сезон очень здорово и с хорошим настроем, а потом — потеря очков, как и в прошлом году. Непросто пять раз подряд становиться чемпионом и держать марку. В любом случае класс футболистов «Зенита» превосходит игроков команд, которым они уступили в последних двух матчах. Может быть, уверенность перешла в самоуверенность. Они неплохо играют и создают, но конечного результата не было», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Санкт-петербургская команда набрала 39 очков за 18 матчей.